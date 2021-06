Wahnsinnsfahrt mit Porsche: „Zum Glück leben wir!“

Zehn Menschen verletzt, sieben davon schwer - das ist die Bilanz des Horror-Crashs am Samstagnachmittag in Dobl-Zwaring, unweit von Graz (wir berichteten). In Anbetracht der Bilder vom Unfallort muss man sagen, dass es an ein Wunder grenzt, dass niemand gestorben ist. Die „Krone“ hat mit einem Opfer gesprochen.