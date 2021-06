41 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot

Die Welthungerhilfe schlägt wegen drohender Hungersnöte in Krisengebieten Alarm: 41 Millionen Menschen stehen nach Angaben der UNO weltweit am Rande einer Hungersnot. Bewaffnete Konflikte wie in der Krisenregion Tigray im Norden Äthiopiens und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden als Gründe für die verschärfte Situation genannt. In Afrika gefährde zudem der Klimawandel die Existenzen vieler Familien.