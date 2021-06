Dutzende Corona-Skeptiker belagerten ORF-Zentrale

Vor dem ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg haben sich am Mittwoch Dutzende Demonstranten versammelt. Bei den Teilnehmern handelte es sich offenbar um Kritiker der Corona-Maßnahmen. Nach Informationen von Mitarbeitern des ORF „sollen einige vor dem ORF-Zentrum beschimpft worden sein, weiters wurden nach unserem Kenntnisstand auch Fahrzeuge von ORF-MitarbeiterInnen bespuckt“, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“.