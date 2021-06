Bergrettung sichert „Die Toten von Salzburg“

Angst habe sie keine gehabt, schilderte Fanny Krausz, die in der Rolle der Bezirksinspektorin Irene Russmeyer mithilft, das Verbrechen an der Tochter einer bayerischen Brau-Dynastie aufzuklären. Fanny konzentrierte sich ganz auf ihren Part. „Die Sicherungsarbeiten der Bergrettung ist zur Zufriedenheit aller abgelaufen“, bedankten sich Aufnahmeleiter Andreas Flieger und Motivaufnahmeleiter Markus Hofstätter bei Ortsstellenleiter Jens Reindl für die professionelle Unterstützung der Bergrettung. ‘Eigentlich gehört so etwas nicht zu unseren Kernaufgaben. Aber wir unterstützen trotzdem gerne und für unsere Einsatzkräfte ist es einmal eine Abwechslung, nicht mit Verstiegenen, Verletzten oder gar Toten zu tun zu haben, sondern hautnah miterleben zu können, wie ein Filmset abläuf“, sagte Reindl.