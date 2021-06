Der Terror ist immer noch mitten unter uns

Wo endet der Freiheitskampf, wo beginnt der Terrorismus?

Beim Asylantrag in Österreich 2020 hat er zugegeben, als Jugendlicher in Syrien für die Al-Hamza-Miliz gekämpft zu haben. „Ich wurde zur Kampfmaschine ausgebildet“, erzählt er. „Ich hatte gar keine andere Wahl. Mein Bruder wurde vom IS getötet, meine Eltern vertrieben, in meinem Land herrscht Bürgerkrieg.“ Mit knapp 16 hatte man ihm eine Kalashnikow samt Bajonett für den Nahkampf in die Hand gedrückt; es galt, den IS zu vertreiben, aber auch die Regimetruppen von Assad. Und da beginnt nun die große Politik, die zu der Anklage in Klagenfurt geführt hat: Wo endet der Freiheitskampf, die Opposition, wo beginnt Terrorismus?