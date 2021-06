Jubel über Platztausch im Pokalbewerb

„So macht Cup keinen Spaß mehr! Tomislav Kocijan, Coach von Regionalligaklub St. Anna, war nach der Auslosung der 1. ÖFB-Cup-Runde fuchsteufelswild, dass die Bundesligaklubs mit Heimrecht ausgelost worden sind. Sein Team hätte wegen der Covid-Sicherheitsbedenken automatisch auswärts beim GAK antreten müssen. Was sportlich und finanziell schmerzt: “Wir haben in St. Anna in Frühjahr extra eine neue Tribüne für solche Events gebaut und auch in die Kantine investiert. Wir Kleinen kämpfen das ganze Jahr, um einen Cupplatz zu erobern und dann gegen einen Großen ein bisschen Geld zu verdienen."