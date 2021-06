Nachtschwärmerzüge sind wieder auf Schiene

Die Aufhebung der Sperrstunde in Österreich ab Donnerstag (1. Juli) hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr in Vorarlberg. So sind am kommenden Wochenende (3. Juli) auch die Nachtschwärmerzüge wieder planmäßig im Einsatz. In verschiedenen Regionen sind die Nachbusse im Einsatz.