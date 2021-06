Windows 11: Hardware-Anforderungen sollen sinken

Tests auf älteren Prozessoren laufen

Nun geht Microsoft in einem Blogeintrag auf die Hardware-Voraussetzungen ein - und kündigt dort an, in Zukunft auch ältere Prozessoren unterstützen zu wollen. Einen ersten Schritt in Richtung der Unterstützung älterer Chips hat Microsoft bereits gemacht: Windows-Insider-Beta-Tester haben jetzt die Möglichkeit, das neue Microsoft-Betriebssystem auch auf etwas älteren Ryzen-Chips der ersten sowie Core-i-Prozessoren der siebten Generation zu testen. Grundsätzlich gehe es bei den Hardware-Voraussetzungen um die Faktoren Sicherheit, Zuverlässigkeit und Stabilität, betont Microsoft. Man sei aber bemüht, mit Windows 11 auch ältere Hardware zu unterstützen.