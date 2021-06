33 Grad! Und es wird noch heißer

An den Rekord von 2019, an dem mit 37,3 Grad in Mooslandl die bisher höchste Juni-Temperatur des Landes gemessen wurde, kommen wir zwar nicht ganz heran, dennoch dürfte am Dienstag an einigen Messstationen in der Steiermark ein Temperaturrekord fallen. Vor allem im Südosten des Landes sind punktuell sogar knapp mehr als 36 Grad möglich und auch im Norden klettern die Temperaturen bis an die 30-Grad-Grenze. Generell wird der Juni 2021 als zweitwärmster der Messgeschichte in die Annalen eingehen.