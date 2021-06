Mann brach leblos zusammen - wiederbelebt!

Die sommerliche Hitze ist eine enorme Belastung für den Kreislauf. Besonders ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen leiden darunter. In einem Haus in Wien-Liesing brach Montagnachmittag ein 68-jähriger Mann plötzlich leblos zusammen. Zeugen wählten sofort den Rettungsnotruf. Der Disponent der Berufsrettung Wien entstandte mehrere Funkstreifen (in Wien sind sämtliche Polizeiautos mit einem Defibrillator ausgestattet), einen Rettungswagen des Grünen Kreuzes und zwei Fahrzeuge der Berufsrettung. Zusätzlich alarmierte er den ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9.