Holland „bezahlt die Dummheit De Boers teuer“

Und das taten die Medien am Montag auch. „Oranje bezahlt die Dummheit De Boers teuer“, titelte die Zeitung „De Telegraaf“. Die Tschechen seien vom Niveau her vergleichbar mit dem FC Groningen, also einem Mittelklasseteam in der niederländischen Liga. Und dieses Team habe ausgereicht, um De Boer zu demaskieren. „Statt aufzubauen auf der Arbeit von Koeman schmiss De Boer alles, wofür die holländische Schule steht, ein paar Wochen vor der EM einfach so in die Amsterdamer Grachten.“ De Volkskrant legte nach: „Ängstliches Oranje verspielt Identität mit Zufallsfußball. Das muss sich Coach Frank de Boer anrechnen lassen.“