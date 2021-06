Tschechien wirft Geheimfavorit Holland aus der EM!

Langsam, aber sicher bekam das Team von Tschechen-Coach Jaroslav Šilhavý in der Folge mehr Zugriff auf und Kontrolle in die Partie. Die offensivstarken Außenverteidiger Dumfries und Patrick van Aanholt hatten an den Flanken zwar weiterhin ihre Hetz, aber im Zentrum stellte Tschechien die gegnerischen Lauf- und Passwege immer besser zu. Und in Minute 22 klopfte die „Reprezentace“ selbst einmal beim Gegner an: Über Lukas Masopust, Vladimir Coufal und Petr Sevcik gelangte das Leder als Flanke zum mittig eingelaufenen Tomas Soucek und der „flugköpfelte“ daneben. Eine passable Offensiv-Aktion war’s allemal …