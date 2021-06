Cupreise nach Gurten

Am Donnerstag stehen die Egger im Cupfinale in Hohenems dem FC Lustenau gegenüber, der in Lochau klar mit 4:1 gewann. „Jetzt holen wir den Cupsieg“, ist Lang angesichts der guten Vorstellung gegen den VfB überaus optimistisch. Für den Sieger gibt es mit dem Erstrundenspiel im ÖFB-Cup in Gurten (Oberösterreich) einen zweifelhaften Lohn.