WM-Leader Quartararo triumphiert in Assen

Fabio Quartararo ist am Sonntag mit einem Sieg beim Großen Preis der Niederlande in Assen und als WM-Leader in die fünfwochige Sommerpause in der MotoGP abgebogen. Wenn es am 8. und 15. August mit den Österreich-Rennen in Spielberg - vor potenziell erstmals in dieser Saison vollen Tribünen - wieder zur Sache geht, wird der vierfache Saisonsieger aus Frankreich 34 Punkte Vorsprung im Klassement verteidigen.