56-Jährige bei Sturz mit Pferd am Kopf verletzt

Schwerer Reitunfall am Samstagnachmittag in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein! Eine 56-jährige Tirolerin kam beim Ausritt mit einem Pferd zu Sturz und schlug heftig mit dem Kopf am Asphalt auf. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus gebracht. Das Pferd konnte durch einen weiteren Reiter wieder eingefangen und beruhigt werden.