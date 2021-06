Steirer-Deal: Lema fix von Sturm zu Hartberg

Nach einem Kreuzbandriss zum Saisonstart (für die Hartberger stand der offensive Flügel nur 61 Spielminuten am Platz) musste sich Lema zurückkämpfen. Den Neuangriff dürfte das ehemalige Sturm-Juwel (drei Tore in der Bundesliga für die Grazer) jetzt in Hartberg in Angriff nehmen. Lema soll fix zum TSV wechseln.