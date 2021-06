Knaller! Zieht‘s Hartbergs Schopp nach England?

Kein Kommentar zu Russ

Allerdings will der Chef des TSV Hartberg nichts im Leben ausschließen: „Wir haben ja bei Florian Fleckers Wechsel zum LASK gesehen, wie schnell so ein Transfer über die Bühne gehen kann. Unmöglich ist nichts. Ich will aber solche Gerüchte nicht kommentieren.“ Ob Hartberg für den Fall eines überraschenden Abgangs seines Erfolgstrainers gerüstet sei und einen Plan B habe, wollte Korherr ebenfalls nicht kommentieren. Im Hintergrund wird ja gemunkelt, dass im Falle eines Schopp-Abgangs Co-Trainer Kurt Russ ins Cheftraineramt befördert werden soll. „Kein Kommentar auch dazu“, so Korherr, „das müsste der gesamte Vorstand beschließen.“