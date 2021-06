Zwölf Jahre Haft für acht Stiche gegen Freundin

„Aus Versehen“

Der Angeklagte bekannte sich zwar schuldig, blieb aber insgesamt vage: Die Verletzung sei in einem Gerangel passiert, „unabsichtlich“ oder „aus Versehen“. Laut Anklage habe das Opfer den 20-Jährigen angefleht, es die Rettung rufen zu lassen. Er habe dies erst zugelassen, nachdem sie zugesagt habe, zu erklären, sie habe sich selbst verletzt. Das gab sie anfangs auch so gegenüber den Ersthelfern an, erst später erzählte sie von der Attacke durch ihren Freund. Dieser kam ebenfalls ins Krankenhaus. Dort soll er sich sehr aggressiv gebärdet und angekündigt haben, er werde „ein Blutbad anrichten“ und das, was er mit seiner Freundin gemacht habe, immer wieder tun.