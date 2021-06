Aufatmen! ÖFB-Stützen für Hit gegen Italien bereit

Hinteregger ist in der Innenverteidigung gesetzt. Auch Mittelfeldmann Grillitsch, der im entscheidenden Gruppenspiel am Montag gegen die Ukraine (1:0) als „Spieler des Spiels“ überzeugt hatte, wird gegen die Italiener in der Startformation erwartet. Einziger Ausfall im ÖFB-Team ist damit Valentino Lazaro. Der 25-jährige Flügelspieler laboriert seit einem Kurzeinsatz in der EM-Partie gegen die Niederlande (0:2) an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.