„Finale“ ab 18 Uhr LIVE: Ukraine gegen Österreich

Wie viel Risiko in der Schlussphase?

Offen ließ Foda, wie viel man in der Schlussphase riskieren würde, wenn es tatsächlich Unentschieden stünde. „Da muss man sehen, was ein Spiel hergibt, wie die Spielentwicklung ist.“ Man habe vor jeder Partie einen Plan, welche Veränderungen man bei bestimmten Ereignissen vornehmen wolle. „Man muss abwarten, in welche Richtung sich das Spiel tendenziell entwickelt.“ Von Beginn an wollen die Österreicher jedenfalls so auftreten, dass sie gewinnen wollen. „Ich glaube nicht, dass man von der ersten Minute an auf ein Remis spielen kann“, meinte Foda.