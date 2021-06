Mourinho redet über erstes Treffen mit Arnautovic

„Ich wollte ihn grüßen“

„Marco Branca, der Ex-Inter-Spieler, war mein Sportdirektor damals bei Inter. Eines Tages stand er mit einem Burschen in Appiano, den er aus der Niederlande holen wollte. Der war damals 18 Jahre alt. Als er ankam, trainierten wir gerade. Ich blieb am Spielfeldrand und gegen Halbzeit des Trainings entschied ich mich, die beiden zu grüßen. Damals, das war mein erstes Jahr bei Inter, hießen meine Stürmer Ibrahimovic, Adriano, Crespo und Cruz. Ich gehe also zu ihnen, Arnautovic und ich schütteln uns die Hände. Wir fangen an zu reden, auf einmal sagt Marko zu mir: ‘Signore, ich bin besser, als sie alle‘“.