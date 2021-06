„Manchen hier geht es nur um Skandalisierung“

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Donnerstag bei seiner mittlerweile dritten Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Beginn sehr offensiv gegeben. Er achte den U-Ausschuss als „wichtiges Instrument zur Aufklärung“, manche der Abgeordneten hätten aber „die Institution abgewertet“ und „dem politischen Diskurs in diesem Land insgesamt geschadet“. Ihnen gehe es nur noch um „Skandalisierung, Empörung und öffentlichkeitswirksame Vorverurteilung“, so Blümel.