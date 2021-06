Unermüdlich! Ronaldo stellt den Tor-Weltrekord ein

Nun wartet harter Brocken

Auf Ronaldo und Co., die als Dritte die Hammer-Gruppe F überstanden, wartet nun ein ganz harter Brocken! Am Sonntag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) geht es im Achtelfinale gegen Belgien. Das Duell steigt in Sevilla. Schreibt „CR7“ sein Torkonto dann weiter nach oben?