Ab 21 Uhr LIVE: Portugal gegen Frankreich

Premiere gegen Frankreich?

Ronaldo andererseits orientiert sich nur in einem Punkt am Deutschland-Spiel - dem Toreschießen. Noch nie traf „CR7“ gegen Frankreich. Gegen Deutschland war der Superstar vor der gleichen Konstellation gestanden und dann erfolgreich gewesen. Womöglich verliert Ronaldo ja bei all der Lobhudelei im Vorfeld seinen Fokus. „Er ist außergewöhnlich, und es ist außergewöhnlich, was er mit 36 Jahren leistet. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ihn spielen sehen“, schwärmte Frankreichs Griezmann und sprach von der „Inspiration“ Ronaldo. Eine Inspiration, die dieser Tage als erster Mensch weltweit die Marke von 300 Millionen Instagram-Followern durchbrochen hat.