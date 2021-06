Sitzung platzte: Parkzonen vorerst verhindert

Nach ihrer Kritik an der Einführung der „Grünen“ und „Blauen Zone“ in Baden gingen SP, Bürgerliste, Neos und FP nun einen Schritt weiter: Durch den Auszug beim Antrag zum neuen Parkraumkonzept war die notwendige Anzahl an Mandataren nicht mehr gegeben, ein Beschluss nicht möglich. Vor allem die nicht vorhandene Gesprächsbereitschaft der VP habe dafür den Ausschlag gegeben. „Uns wurde gesagt, dass es keinen Verhandlungsspielraum gibt und das Konzept in der vorliegenden Fassung beschlossen wird. Darum haben wir den Sitzungssaal nicht mehr betreten“, argumentieren die Oppositionsparteien in einer gemeinsamen Aussendung.