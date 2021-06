Italien in Kritik nach uneinheitlichem Verhalten

Der italienische Fußball-Verband hat Kritik an dem uneinheitlichen Verhalten der Mannschaft beim Kniefall vor dem letzten EM-Gruppenspiel zurückgewiesen. „In dem Moment waren nicht alle darauf vorbereitet. In Zukunft wird die Mannschaft vor solchen Gelegenheiten eine einheitliche Entscheidung treffen“, sagte ein Sprecher am Dienstag in Florenz.