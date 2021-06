8:0! Tampa Bay feiert Schützenfest gegen Islanders

Die Lightning gingen schon nach 45 Sekunden durch Steven Samkos 1:0 in Führung und bauten den Vorsprung im ersten Drittel auf drei Tore aus. Im mittleren Drittel folgten drei weitere Tore, so dass die Islanders nie wirklich an ein Comeback glauben konnten. Samkos traf ein weiteres Mal und kam am Ende wie Alex Killorn bei zwei Treffern und einer Vorlage auf drei Scorerpunkte. Brayden Point verbuchte mit dem Tor zum 7:0 schon seinen 13. Treffer in den Playoffs.