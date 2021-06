Haus mit Garten am Land als neuer Wohn-Trend

Graz bleibt teuerstes Pflaster

Am meisten muss man immer noch in Graz berappen: Hier kostet ein Einfamilienhaus durchschnittlich 2302 Euro/m2 (+4,9 %) - wer will, kann aber auch Millionenbeträge für einige der teuersten Angebote, die derzeit am Markt sind, ausgeben. „Außerdem gibt es Grundstücke, die jenseits von 500 Euro pro Quadratmeter liegen - da wird es echt teuer.“