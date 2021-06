Fix! 15.000 Fans dürfen zum Formel 1-Grand Prix

Nun ist es fix: Die Bezirkshauptmannschaft Murtal hat am Montag den Bescheid für den ersten der zwei Formel 1-Grands Prix in Spielberg (25. bis 27.6.) abgesegnet. 15.000 Zuschauer sind maximal erlaubt, die in fünf Sektoren aufgeteilt werden. Seitens des Landes Steiermark hieß es, dass das Projekt Spielberg ein „ausgeklügeltes Konzept“ vorgelegt habe. Eine räumliche Trennung der Zuschauer der einzelnen Sektoren - auch bei An- und Abreise - ist geplant