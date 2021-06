Inter hat bereits Ersatz für Eriksen im Visier

Nach Sky-Informationen bietet Inter dem 27-Jährigen nun ein höheres Gehalt und mehr Bonuszahlungen als der AC Milan. Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der deutschen Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die Europameisterschaft war eine Enttäuschung für ihn. Mit der türkischen Nationalmannschaft schied er am Sonntag nach der dritten Niederlage im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz aus.