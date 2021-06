EURO ab 18 Uhr LIVE: Schweiz gegen Türkei

Petkovic mit offenem Brief

Am Tag vor der Partie wandte sich Trainer Vladimir Petkovic in einem offenen Brief an die Fans und warb um Unterstützung. „In diesem Spiel der letzten Chance müssen wir neben der richtigen taktischen Ausrichtung nun auch wieder alle unsere Werte und Tugenden auf den Platz bringen: Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt. Dann können wir es schaffen“, hieß es darin.