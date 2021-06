Nava Ebrahimi gewinnt Klagenfurter Wettlesen

Die 1978 in Teheran geborene und seit 2012 in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi ist am Sonntag mit dem 45. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Sie hatte es neben fünf Deutschen und einer Schweizerin als einzige österreichische Teilnehmerin auf die Preisträger-Shortlist der Jury geschafft. Die Salzburgerin Katharina Ferner war etwas enttäuscht.