Mehrere Schlägereien in der Stadt Salzburg

Am Samstag prügelte kurz vor 23 Uhr vor einem Wohnhaus in der Stadt Salzburg ein 54-jähriger Bewohner auf einen 17-jährigen Passanten ein. An anderer Stelle geriet am Sonntagmorgen eine ganze Gruppe von männlichen Jugendlichen im Bereich der Linzergasse in Streit, wobei es zu zwei Verletzten kam.