Vorarlberg impft erstmals Kinder und Jugendliche

Am Samstag war es soweit, erstmals wurden in Vorarlberg auch Menschen unter 15 Jahren gegen das Coronavirus geimpft. 3000 junge Menschen zwischen zwölf und 15 Jahren haben eine Einladung zur Impfung erhalten. Zahlreiche Jugendliche nahmen ihre Impftermine wahr, viele kamen in Begleitung ihrer Eltern in die Impfstraßen.