Gedenktag zum Ende der Sklaverei erstmals Feiertag

Am 19. Juni wird in den USA des Endes der Sklaverei gedacht. An jenem Tag im Jahr 1865 war die Emanzipations-Proklamation zur Befreiung der Sklaven in Texas bekanntgemacht worden. In dem südlichen Bundesstaat und einigen weiteren US-Bundesstaaten ist „Juneteenth“ schon seit längerem ein Feiertag. Biden würdigte am Samstag auf Twitter die schwarze Aktivistin Opal Lee für ihren „unermüdlichen Einsatz“ dafür, den 19. Jänner zum Feiertag auf Bundesebene zu erklären.