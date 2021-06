Mit fast 2 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Eine 49-Jährige aus Ansfelden erstattete am Donnerstag gegen 21:20 Uhr Anzeige, dass auf der B 139 von Bad Hall Richtung Neuhofen an der Krems ein Pkw lediglich mit 30 km/h und in „Schlangenlinie“ fahrend unterwegs sei. Dahinter habe sich bereits eine Fahrzeugkolonne gebildet.