„Auf ihn ist Verlass!“ Goalie verlängert bei Rapid

Gartler feierte seine Profi-Debüt für Rapid im Juni des vergangenen Jahres beim Auswärtsspiel in Hartberg. In der abgelaufenen Spielzeit hütete Gartler insgesamt zwölfmal das Tor. Barisic schwärmt: „Sein großes Potential wird schon durch seine Einsatzbilanz in den diversen Nachwuchsnationalteams bis hin zur U21 belegt, er hat nicht umsonst rund 40 Länderspiele in den verschiedenen Altersklassen bestritten. Paul wird weiter hart an sich arbeiten und um seine Chance kämpfen, zu Einsätzen zu kommen!“