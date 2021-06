Die kleine Botin fühlt sich wohl!

Es ist eine Frage des Blickwinkels, ob wir Mamas unseren Körper mögen können oder die Zeichen der Zeit als Makel empfinden, weil uns das ein „Trend“ so einreden will. Die Auseinandersetzung mit sich selbst, den eigenen Erfahrungen und eine ehrliche Herangehensweise sind die Basis, auf die unsere Kinder bauen können. „Du bist gut, so wie du bist.“ Gilt also nicht für unsere Kinder, sondern in erster Linie für uns selbst.