TV-Ikone Uschi Glas wurde Botschafterin

Eigentlich startete ihr Berufsleben als Buchhalterin, doch dabei sollte es nicht bleiben. Stattdessen machte Uschi Glas groß Karriere in der Film- und TV-Branche. Ob in Kultstreifen wie „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ an der Seite von Lex Barker und Pierre Brice oder in Erfolgsserien wie „Ein Schloß am Wörthersee“ - Glas wurde zur Ikone.