Alaba verschuldet Elfer gegen die Niederlande

Fehlstart für Österreich im zweiten EM-Spiel gegen die Niederlande. In der neunten Minute legte sich Kapitän David Alaba den Ball im eigenen Strafraum zu weit vor, Denzel Dumfries sprintete dazwischen und spitzelte den Ball an Alaba vorbei, der den Verteidiger dabei an der Strafraumgrenze auf den Fuß stieg - Elfmeter!.