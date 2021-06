Millionen-Betrug: Österreicher fliegt aus Schweiz

Massenhaft schlossen sich Ordinationen an, doch die Kette geriet 2020 wegen seiner aggressiven Expansion zunehmend in Schwierigkeiten. Kritik um die Zahlungswilligkeit des Chefs wurde laut. Mitten in der Pandemie beantragte der Österreicher dann für seine 22 Praxen Hilfen in der Höhe von 3,5 Millionen Franken (rund 3,2 Millionen Euro).