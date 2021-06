Bottas: „Niemand hat mir etwas davon gesagt!“

Formel-1-Vizeweltmeister Valtteri Bottas hat Medienberichte über sein angeblich bereits feststehendes Aus bei Mercedes am Saisonende dementiert. „Niemand hat mir etwas davon gesagt, das stimmt nicht. Das basiert nicht auf Fakten“, sagte der 31-jährige Finne am Donnerstag. Mehrere internationale Medien hatten in den Tagen zuvor vermeldet, dass Bottas sein Cockpit bei den Silberpfeilen nach diesem Jahr verliert und vom Briten George Russell, derzeit bei Williams, ersetzt wird.