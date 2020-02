Finanz-Razzia bei Amazon-Verteilzentrum in NÖ

Massive Kritik gegen den Paket-Giganten Amazon hagelt es schon lange, am Dienstag war es so weit: Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) veranlasste eine Razzia im Verteilzentrum in Großebersdorf (NÖ). Die Bilanz: Lohndumping, Steuerflucht. Zehn Leihfirmen wurden um rund 185.000 Euro gepfändet.