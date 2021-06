Warum Hartberg für Schopp der nächste Schritt ist

„Krone“:Markus, schön dich hier beim Trainingsauftakt als Trainer in Hartberg wiederzusehen. Viele dachten ja, dass du vielleicht zur Austria nach Wien weiterziehen wirst. Nimm uns kurz mit auf die Reise, wie waren deine Gedanken in der Sommerpause. Warum doch der Verbleib?

Markus Schopp: Der Beginn meines Urlaubs war sicher von der Entscheidung über meine Zukunft geprägt. Man spricht viel, macht sich seine Gedanken. Es war spannend, sich auch mit anderen Vereinen auszutauschen. Aber am Ende war das Gesamtpaket mit Hartberg die Variante, die mir alles geboten hat. Wenn ich vom nächsten Schritt spreche, dann gehört vieles dazu. Ein großer Name war dann vielleicht nur in der Außendarstellung ein nächster Schritt.