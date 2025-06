„Da gehört er dazu!“ Zverev schießt gegen Becker

Unter anderem hatte Rittner Zverevs Erklärung, seine Niederlage gegen Novak Djokovic hatte etwas mit dem Temperatursturz am Abend in Paris zu tun, kritisiert. Becker wiederum meinte, dass Zverev sich von seinem Vater als Trainer trennen müsse, um auf der ATP-Tour erfolgreicher zu sein. „Irgendwann brauchst du neue Geräusche und ein neues Umfeld. Im Fußball ist das auch so, da bleibt der Trainer im Normalfall auch nicht zehn Jahre bei einem Verein“, so die Legende.