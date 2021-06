Währing: Politiker*innen beschließen Gendersprache

„Die Bewohner*innen in Währing sind vielfältig. Wir als Politiker*innen sollten niemanden ausschließen, und dies auch mit genderneutraler Sprache deutlich machen“, heißt es geschlechtergerecht in einem Antrag von Karin Riebenbauer (Neos), der am 17. Juni von Rot-Pink gemeinsam eingebracht wird. Die Grünen sichern die Mehrheit, damit wird gendergerechtes Formulieren im Bezirk fix.