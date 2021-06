Britin tötete Ehemann (80) mit heißem Zuckerwasser

„Der ins Wasser gegebene Zucker macht es bösartig“

Der Zucker in der kochend heißen Brühe sollte sicherstellen, dass die Verletzungen so verheerend wie möglich sind, erklärte einer der Ermittler: „Jemanden mit kochendem Wasser zu übergießen, wenn er schläft, ist absolut entsetzlich. Dem Wasser auch noch drei Packungen Zucker beizumischen, zeigt die Entschlossenheit, mit der sie schweren Schaden anrichten wollte“, so Chief Inspector Paul Hughes. „Der ins Wasser gegebene Zucker macht es bösartig. Er macht es dicker und klebriger und somit kann es besser in die Haut eindringen“, erklärte Hughes laut „Daily Mail“ weiter.