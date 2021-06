EM-Land rücksichtslos? Hoeneß und Lauterbach einig

„Rücksichtslos und unsportlich“

„Diese Bilder zeigen genau das, was die EM vermeiden sollte. Während halb Europa und 95 Prozent der ärmeren Welt noch nicht geimpft sind, verhält man sich so, als ob die Pandemie vorüber wäre. Rücksichtslos und unsportlich“, kritisierte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Veranstalter. Und er weiß ganz genau, das war nicht das letzte ausverkaufte Spiel in Budapest. Auch Ungarn- Frankreich und Portugal -Frankreich wird in der ungarischen Hauptstadt stattfinden. Wohl vor ausverkauftem Haus.