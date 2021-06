Hitzewelle naht: Das Auto als Todesfalle für Hunde

Österreich steht die erste große Hitzewelle bevor - am kommenden Montag werden hierzulande 37 Grad erwartet. Bis dahin dürfte die 30-Grad-Marke so gut wie täglich geknackt werden. Hunde sollten daher auf keinen Fall im Wagen zurückgelassen werden. Viele Hundehalter unterschätzen, wie schnell die Temperatur in einem Auto ansteigen kann. Jedes Jahr sterben mehrere Vierbeiner an Herz-Kreislaufversagen, während „Herrchen“ nur „kurz einkaufen“ geht.