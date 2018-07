Bis zu 80 Grad: Das Auto als tödliche Hitzefalle

Maximumwert auf Sitzfläche in schwarzem Pkw

Vier Kleinwagen und ein Van wurden am Mittwoch um 7 Uhr in Wien an einem sonnigen Parkdeck abgestellt. Um 14.30 Uhr, als die Außentemperatur 30 Grad betrug, wurden die extremsten Werte gemessen. Den Maximumwert erreichte eine Sitzfläche eines schwarzen Kombis mit knapp über 80 Grad. Bei den anderen Autos waren es zwischen 68 und 77 Grad. In den Kopfbereichen der Lenker maßen die Tester durchschnittlich 63 Grad, in der Höhe des Kopfes bei Kindersitzen waren es 61 Grad. Etwaigen Tieren in den Kofferräumen würde es auch nicht besser gehen: Hier hatte es knapp 52 Grad im Durchschnitt.